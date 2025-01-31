В Туркестанской области обрушилось историческое сооружение XIII века на вершине горы Каратау – башня Акбикеш. Это одна из визитных карточек страны. Местные считают, что памятник культуры, который простоял восемь столетий, не выдержал реставрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Такие специалисты работали. Наняли кого попало. Вот и сделали как попало. Здесь даже не видно раствора между кирпичами", - говорят люди.

Караульную башню соорудили, чтобы вести дозор на Великом шёлковом пути. 11-метровое сооружение считается уникальным из-за технологии строительства. Как древние зодчие скрепляли кирпичи, до сих пор остаётся загадкой.

Четыре года назад на реконструкцию исторического памятника выделили 30 миллионов тенге. Работы сразу обернулись скандалом. Местные уверяли, что на стройплощадке трудятся не специалисты-реставраторы, а гастарбайтеры и жители соседних аулов.

После окончания работ поднялась шумиха из-за того, что у башни обвалилась облицовка. В Кызылординском филиале учреждения "Казреставрация" заверяли, что всё исправят. В научно-исследовательском учреждении и сейчас обещают не оставаться в стороне. Только на этот раз историческое строение пострадало гораздо сильней, чем два года назад. Теперь обрушилась уже почти половина самой башни.