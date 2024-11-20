Легенда мирового кино возглавит жюри Международного конкурса кинофестиваля Евразия

Нури Бильге Джейлан — выдающийся турецкий режиссёр, его работы неоднократно отмечали на Каннском кинофестивале. Фильм "Зимняя спячка" в 2014 году удостоился высшей награды фестиваля — "Золотой пальмовой ветви". Кроме того, Джейлан получил Гран-при жюри за фильмы "Отчуждение" и "Однажды в Анатолии". В 2008 году он был признан лучшим режиссёром за картину "Три обезьяны". Нури Бильге Джейлан получил семь наград на Каннском кинофестивале.

Джейлан является обладателем более 97 наград на различных кинофестивалях по всему миру.

Учредителем и организатором фестиваля выступает министерство культуры и информации РК. Непосредственная организация мероприятия доверена Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова.