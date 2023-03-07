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Легенда мирового кинематографа Джеки Чан спел казахскую песню Сегодня, 14:28
204
Сегодня, 14:28
204

Легенда мирового кинематографа Джеки Чан спел казахскую песню

Знаменитый актер Джеки Чан приехал в Или-Казахский автономный округ для съёмок фильма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал @qazaqstan247.

Местные казахи встретили 68-летнего актёра, надели на него чапан. Кроме того, кумиру миллионов подарили молодого жеребца. А он, в свою очередь, с благодарностью подпевал и пританцовывал под песню "Ақ шашу".

К слову, в Китае живет около 1,5 миллиона этнических казахов.

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#Джеки Чан #песня #Ақ шашу
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:28
204
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