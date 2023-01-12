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Легенда мирового дзюдо прилетела в Казахстан
Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Тедди Ринер прилетел из Франции в Алматы, чтобы провести тренировку с казахстанскими тяжеловесами, передаёт BaigeNews.kz.
Встреча состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора на татами Академии дзюдо.
"Это мероприятие - большой спортивный и психологический опыт для наших дзюдоистов тяжёлого веса. Мы уверены, что подобный обмен опытом даст хороший результат. Останавливаться на этом министерство культуры и спорта не будет. В преддверии Олимпиады в Париже-2024 мы планируем пригласить на совместный УТС всю национальную сборную Франции, которая считается одной из сильнейших в мире. Подобные моменты будут касаться не только дзюдо, но и всех приоритетных олимпийских видов спорта", - сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Ергалиев.
Сборная, сформированная по итогам чемпионата Казахстана, на данный момент разделена. Тяжеловесы тренируются в Академии дзюдо в Алматы, а более 100 спортсменов оставшихся весовых категорий - в Центре Олимпийской подготовки "Жанашар" в Алматинской области.
"Благодаря поддержке министерства культуры и спорта нам удалось привезти такого знаменитого дзюдоиста как Тедди Ринер. Главная цель – это "разбудить" наш тяжёлый вес. Любители дзюдо знают, что в Казахстане были свои большие традиции в весе 100 и свыше 100 килограммов. Так как на последней Олимпиаде у нас не было своих представителей в этих категориях, мы решились на такой шаг. Всего здесь присутствуют порядка 25 мастеров-тяжеловесов. У них есть шанс побороться с Ринером и поверить в себя психологически", - отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации дзюдо Асхат Житкеев.
УТС проводится под руководством главного тренера мужской сборной Казахстана Нурбола Сулейменова, главного тренера женской сборной Ерлана Алпысбаева и французских тренеров-консультантов Ксавье Монденкса и Стефана Трайно.
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