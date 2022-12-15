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- Легенда мирового бокса Рой Джонс приедет в Астану 16:55 214
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- Задержка рейса: какие компенсации положены казахстанцам 16:08 217
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- Для солдат срочной службы объявили "кредитные каникулы" 15:53 314
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Легенда мирового бокса Рой Джонс приедет в Астану
20-21 декабря в Астане состоится первый Центрально-азиатский медиафорум, передаёт BaigeNews.kz. Становясь уникальной площадкой для коллаборации, форум намерен создать единое медиапространство для стран Центральной Азии.
В течение двух дней признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере. Впервые в регионе будут обсуждены вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологии искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фэйковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиаграмотности и роль женщин в медиа.
В мероприятии примут участие свыше 100 приглашенных спикеров. Это лауреаты всемирно известной премии Пулитцер, мировые политики, международные и местные журналисты, инфлюенсеры, руководители международных организаций и авторитетные медиаэксперты.
На тему "мира" и её роль в мире выступят основатель глобального проекта Peace One Day Джереми Гилли, остановивший войну в Афганистане на 1 день, и утвердивший День Мира на Генеральной Ассамблее ООН совместно с известным казахстанским исполнителем Димашем Кудайберген.
Хэдлайнерами Форума являются голливудский актёр и легендарный боксёр Рой Джонс, четырехкратный автор бестселлеров New York Times, автор одноименной книги о казашке-буркитчи "Eagle Huntress" Лиз Уэлш и самый популярный YouTube проект в мире с количеством более 18 миллиардов просмотров dBillions.
На Форуме поделятся своим опытом 11-ый президент Турции Абдулла Гюль, 3-й президент Монголии Намбарын Энхбаяр, государственный секретарь Кыргызской Республики Суюнбек Касмамбетов, руководители ведущих международных организаций (ОТГ, ОИС, СВМДА, Тюрксой, ТюркПА, ООН и др.) и руководители масс медиа Центрально-азиатского региона.
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