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Легальное трудоустройство граждан Казахстана в Южной Корее обсудили главы МИД
Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провёл двусторонние переговоры с главой МИД Республики Корея Пак Чжином, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-южнокорейского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в многостороннем формате, передаёт BaigeNews.kz.
Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что Республика Корея является одним из ключевых партнёров Казахстана в Азии.
"Развитие партнёрства с Южной Кореей, основанного на дружбе и взаимном доверии – один из важнейших приоритетов внешней политики нашей страны. Мы полностью готовы создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих работать в Казахстане", – сказал министр.
Пак Чжин заявил, что Сеул намерен развивать корейско-казахское расширенное стратегическое партнёрство на основе сложившихся между двумя странами надёжных отношений. Он высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические реформы и политические преобразования.
"Мы и впредь продолжим оказывать всемерную поддержку Казахстану в вопросах экономического развития на основе своего опыта", – сказал глава МИД Южной Кореи.
Собеседники выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия между двумя странами, в том числе путём наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. С удовлетворением было отмечено двукратное увеличение взаимного товарооборота, который по итогам 2022 года достиг 6,1 миллиарда долларов.
Южная Корея является вторым по величине торговым партнёром нашей страны в Азии, а также входит в десятку крупнейших инвесторов в Казахстане. В 2022 году объём корейских прямых инвестиций, вложенных в экономику РК, достиг 1,5 миллиарда долларов, что является самым большим показателем за всю историю двустороннего инвестиционного сотрудничества. В Казахстане зарегистрировано 740 компаний с участием корейского бизнеса и реализовано 28 крупных проектов.
Особое внимание было уделено роли корейской диаспоры в РК, которая служит "золотым мостом" и способствует укреплению дружбы между двумя странами. Сегодя в Казахстане проживает более 119 тысяч этнических корейцев.
Вместе с тем, главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Южной Кореи обозначили, что страны придерживаются схожих позиций по многим региональным и международным вопросам, а в многосторонней дипломатии налажена взаимная поддержка.
Отдельной темой переговоров были вопросы обеспечения трудовых и миграционных прав граждан двух стран. Нуртлеу обратил внимание на важность обеспечения легального трудоустройства граждан Казахстана в Южной Корее, в особенности включение Казахстана в корейскую "Систему трудовых разрешений".
Для непрерывной и последовательной работы по всем интересующим стороны вопросам был подписан Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между министерствами иностранных дел на 2023-2024 годы.
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