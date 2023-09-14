Легализовать "помогаек" в ЦОНах предлагают депутаты

Проблемы и вопросы функционирования центров обслуживания населения обсудили депутаты комитета партийного контроля "AMANAT", передаёт BaigeNews.kz.

Члены комитета ознакомились с работой одного из ЦОНов Астаны, ситуационного центра госкорпорации "Правительство для граждан" и провели заседание непосредственно на месте.

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Член комитета, депутат мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что сейчас в парламенте рассматривается законопроект по повышению статуса работников госкорпорации. Это позволить решить проблему текучести кадров.

"Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент. К примеру, институт "помогаек". Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные сервисы ЦОНов. И госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг", – сказала она.

Партийцы обсудили проблему нахождения ЦОНов в неприспособленных для этого помещениях. Рабочая группа комитета установила, что в Алматы в здании СЦОН №1 необходим ремонт кровли, обвисшие потолки могут обрушиться в любой момент, в аварийном состоянии находятся санитарные узлы. А в Наурызбайском отделе обслуживания населения Алматы в зимний период температура опускалась до +16 градусов.

"При строительстве Жетысуского районного отдела по обслуживанию населения (адрес: Алматы, улица Серикова 6А) объект имел чёткое целевое назначение – ЦОН. Однако после завершения строительства акимат отказался передать данное здание на баланс госкорпорации. Более того, ЗАГС в данном районе расположен в сыром подвальном помещении с тусклым освещением и без указателей", – сказала инспектор партийного контроля Айжан Искакова.

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Аналогичные нарушения зафиксированы и в Акмолинской области, где отдел по обслуживанию населения Астраханского района делит одно здание с центром детского творчества. При этом в помещении ЦОНа отсутствует санузел, а сотрудники и посетители пользуются уличным туалетом.

По итогам заседания члены комитета приняли ряд рекомендаций для центральных и местных госорганов.