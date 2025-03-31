Ледяной шторм, обрушившийся на Канаду, оставил без света по меньшей мере 1 миллион человек, включая более 400 тысяч потребителей в провинции Онтарио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBC News. Аварийные службы уже восстанавливают электроснабжение, и свет вернулся к более чем 250 тысячам канадцев, однако полное восстановление может занять несколько дней.

Из-за сложных погодных условий и поваленных деревьев несколько населенных пунктов были вынуждены ввести местное чрезвычайное положение. Ситуация остается напряженной, и спасательные бригады продолжают работать в усиленном режиме, чтобы устранить последствия стихии.

Ранее мы сообщали, что в Онтарио более 360 тысяч жителей остались без электроэнергии после ледяного шторма.