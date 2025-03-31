Ледяной шторм в Канаде обесточил сотни тысяч домов
Сегодня, 16:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
63
Ледяной шторм, обрушившийся на Канаду, оставил без света по меньшей мере 1 миллион человек, включая более 400 тысяч потребителей в провинции Онтарио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBC News. Аварийные службы уже восстанавливают электроснабжение, и свет вернулся к более чем 250 тысячам канадцев, однако полное восстановление может занять несколько дней.
Из-за сложных погодных условий и поваленных деревьев несколько населенных пунктов были вынуждены ввести местное чрезвычайное положение. Ситуация остается напряженной, и спасательные бригады продолжают работать в усиленном режиме, чтобы устранить последствия стихии.
Ранее мы сообщали, что в Онтарио более 360 тысяч жителей остались без электроэнергии после ледяного шторма.
Самое читаемое
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Взятки от директоров школ и миллионные хищения: новые уголовные дела завёл Антикор
- Казахстан обыграл Беларусь в отборе на Евро-2025 по футзалу