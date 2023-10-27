Ледовый каток, построенный за счёт средств бизнесмена, посетил Токаев в Талдыкоргане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетысу посетил недавно построенный в Талдыкоргане крытый ледовый каток Jetysu Аrena, где он побеседовал со спортсменами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В Акорде отметили, что спортивный комплекс был полностью построен за счет средств индивидуального предпринимателя и открыт в День Республики. Общий объём инвестиций составил около 900 миллионов тенге.

По словам предпринимателя Мухаметжана Серикулы, комплекс позволяет жителям заниматься такими зимними видами спорта, как шорт-трек, хоккей и фигурное катание.

"Кроме того, здесь созданы условия для паралимпийского следж-хоккея. В стране функционируют две ледовые арены, предназначенные для этого вида хоккея, одна из которых расположена в Астане, другая – в Талдыкоргане. Общая площадь объекта составляет 2235,8 квадратных метров. Комплекс оснащен профессиональным технологическим оборудованием, в том числе холодильником, льдогенератором и спортивным инвентарем, что позволяет проводить непрерывный круглогодичный тренировочный процесс. Ледовая арена соответствует международным стандартам Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность предпринимателю за его деятельность на благо страны.

В беседе со спортсменами Президент отметил, что государство будет и дальше оказывать поддержку данной сфере и поприветствовал активное занятие молодёжи спортом.