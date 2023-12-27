Ледовый городок за 53 млн тенге растаял в Павлодаре
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Из-за плюсовой температуры в Павлодаре растаял ледовый городок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Ледовый городок в областном центре строят второй год подряд. В этом году из-за плюсовой температуры от ледяных фигур мало что осталось. С горок тоже не прокатиться — всё тает на глазах.
В акимате призывают не расстраиваться. Здесь рассказали, что 53 миллиона были выделены не только на стройку ледяных изваяний, но и их содержание. Как только погода позволит, все будет восстановлено. Синоптики, правда, пока сильных морозов не обещают. Говорят, столбики термометров до конца недели опустятся максимум до минус 9 ночью.
Горожане новость о растаявшем ледовом городке восприняли по-разному.
"Жалко, конечно, столько денег потратили. Ну что теперь поделать? Все равно нам новогоднее настроение никто не испортит. Говорят же, что у природы нет плохой погоды".
"Считаю, что на эти 53 миллиона можно было построить что-то практичное. Точно не изо льда, погода сейчас резко меняется. Так и предполагали, что будет тёплая зима", — отмечают горожан.
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