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Ледовый городок за 53 млн тенге растаял в Павлодаре

Сегодня, 01:14
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Ледовый городок за 53 млн тенге растаял в Павлодаре Сегодня, 01:14
Сегодня, 01:14
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Из-за плюсовой температуры в Павлодаре растаял ледовый городок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ледовый городок в областном центре строят второй год подряд. В этом году из-за плюсовой температуры от ледяных фигур мало что осталось. С горок тоже не прокатиться — всё тает на глазах.

В акимате призывают не расстраиваться. Здесь рассказали, что 53 миллиона были выделены не только на стройку ледяных изваяний, но и их содержание. Как только погода позволит, все будет восстановлено. Синоптики, правда, пока сильных морозов не обещают. Говорят, столбики термометров до конца недели опустятся максимум до минус 9 ночью.

Горожане новость о растаявшем ледовом городке восприняли по-разному.

"Жалко, конечно, столько денег потратили. Ну что теперь поделать? Все равно нам новогоднее настроение никто не испортит. Говорят же, что у природы нет плохой погоды".

"Считаю, что на эти 53 миллиона можно было построить что-то практичное. Точно не изо льда, погода сейчас резко меняется. Так и предполагали, что будет тёплая зима", — отмечают горожан.

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