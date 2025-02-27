27 февраля в Алматы произошел пожар в Ледовом дворце "Halyk Arena", расположенном в Медеуским районе на Кульджинском тракте. По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям города, огонь вспыхнул в кабинете на втором этаже 3 блока здания, передаёт BaigeNews.kz.

Пожар был быстро ликвидирован персоналом до прибытия пожарных расчетов. Возгорание на площади 8 квадратных метров было устранено с использованием внутреннего пожарного крана. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Также сообщается, что сработала автоматическая пожарная сигнализация, что способствовало оперативному реагированию и предотвращению более серьезных последствий.

Информация о повышенном ранге происшествия не подтвердилась, ситуация находится под контролем.