Ледово-водный паводок произошёл в реке Есентай в Алматы

Последствия локального ледово-водного паводка 16 декабря устраняли в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"16 декабря 2023 года температура воздуха поднялась до 0 градусов, что, в свою очередь, повлияло на таяние снега и замёрзших льдов по руслу реки Есентай ниже улицы Оспанова. Вследствие этого в 13:15 произошёл локальный ледово-водный паводок с максимальным расходом до 20 м3/с. Паводок остановился в Есентайском отстойном бассейне. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. Ориентировочно объём скопившейся воды около 15 тысяч кубометров", - сообщили в акимате.

Указывается, что Есентайский отстойный бассейн предусмотрен для удержания больших масс воды, ниже отстойного бассейна вода уходит по тюбингу беспрепятственно и без затоплений.

Отмечается, что длительные морозы или резкое потепление могут привести к формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели).

"Ситуация стабильная, пострадавших нет. Последствия паводка устраняются коммунальными службами. Задействовано 20 единиц спецтехники и около 60 человек", - сказали в акимате.

Указывается,что в этом году в Алматы паводок произошёл на двух участках: выше улицы Оспанова до Жамакаева и южнее отстойника, расположенного на проспекте Аль-Фараби.

"Совместно со специалистами будет проведено обследование и внесено предложение по созданию комиссии на проведение стабилизации русла реки с каскадами в режиме ЧС", - заявили в акимате.

Жителей Алматы просят не находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы.