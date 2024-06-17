Ледники стремительно тают: грозит ли Алматы водный кризис?

По официальным данным в Казахстане, из 100 км3 годового водотока, 56% формируется вне страны. Более того, 73% всех орошаемых земель республики приходится на 5 южных областей, где фермеры зависят от решений соседей на 90%. Алматы, казалось бы, стоит особняком – имея собственные горные источники воды и ледники, мегаполис практически не нуждается в "импортной" влаге. Однако, события последних лет полностью опровергли это утверждение. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в водной проблеме самого густонаселённого города страны.

Изменило ситуацию глобальное потепление. Площадь ледников в горах Заилийского Алатау в летнее время стремительно сокращается. Называются цифры – на 1% в год по объему и на 0,7% в год в целом. Алматинцы могут заметить, что глядя на юг из города, количество горных вершин, покрытых льдом летом, за последние 20 лет резко уменьшилось. Пять государств Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, только в нынешнем году запустили проект по совместному наблюдению за ледниками - соседние страны начнут делиться данными, готовить специалистов для наблюдения за замёрзшими водными ресурсами. Правда, скорость исчезновения естественных запасов воды увеличивается с каждым годом.

Однако, помимо глобального потепления риск дефицита воды в Алматы возрастает еще и из-за нерационального использования. Об этом говорят эксперты. Преподаватель кафедры "Туризм и сервис" университета "Туран", к.и.н. Галия Файзуллина констатирует, что сегодня Алматы сложно назвать городом-садом, так как уже в июне можно наблюдать осыпающиеся с деревьев на тротуары желтые листья, и причина этому – неработающая поливная арычная система.

"Самая простая поливная система в предгорье - когда вода течет сверху вниз по арыкам. Распределение этой воды очень важно, было время, когда в Алматы арыки были чисто логически, функционально обеспечены, главным считался арык вдоль проспекта Абая. Раньше было важно увлажнение воздуха за счет водных ресурсов. У нас нет рядом моря и озера. Но у нас есть речки и арыки, которые текут по территории города. Также арыки спасают нас от потопления во время ливней и дождей. Если арыки чистые или прочищенные, то вода уходит через них. Сегодня арыки засорены, поэтому нижняя часть города оказывается в естественных озерах, созданных дождем", - сказала Галия Файзуллина.

Для решения засоренности арыков и нормального их функционирования ученый предлагает единую арычную систему города, некую карту слежения. При этом, по ее словам, система должна быть под присмотром.

Эффективная система водоотведения и арыков играет критически важную роль для городов. Она способствует отводу дождевой воды и предотвращает возможные наводнения, защищая город от разрушительных последствий излишнего скопления воды. Путем сбора и очистки сточных вод система помогает предотвратить загрязнение водных ресурсов и сохранить экологическое равновесие в городе.

Официальная статистика подтверждает, что арычная система Алматы все еще не функционирует в полную силу. На сегодня протяженность арычной сети города составляет 1 525 км, из них уличных – 1 220 км, дворовых – 245 км, парковых- 60 км). Из них только 168 км (11%) используются для орошения зеленых насаждений, 1208 км используются в качестве ливневой канализации, требуют ремонта 424 км.

Недостаток технической воды, как выяснилось, восполняется в ущерб потребителям питьевой воды. В "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года" отмечено, что в летнее время в Алматы ощущается нехватка воды в сетях водоснабжения в связи с активным использованием свыше суточной нормы потребления. Известно, что питьевая вода активно используется для полива, заполнения бассейнов, и на автомойках.

И в этой ситуации возникает дефицит уже питьевой воды. По данным "Алматы Су", на сегодняшний день город имеет два основных источника водоснабжения: 40% составляет горная вода, 60% – подземная. Известно, что отсутствует доступ к централизованному водоснабжению у 30 тыс. жителей (1,5%), к водоотведению у 286 тыс. жителей (14,3%) Алатауского, Бостандыкского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов.

Наиболее резонансная ситуация с дефицитом воды случилась в Алматы летом 2023 года. Тогда из-за таяния ледников в связи с сильной жарой часть домов в горах в Медеуском районе осталась без питьевой воды. Акимат Алматы предпринял большие шаги по поиску живительной влаги.

Уже в этом году появились новые объекты водного хозяйства - резервуары чистой воды "Балхаш" для алматинцев, проживающих в микрорайонах Юбилейный, Каменское плато, Кольсай и Музтау Медеуского района, которые как раз летом 2023 года на несколько недель и остались без воды из-за таяния ледников в горах и загрязнения реки Малая Алматинка в связи с опять-таки потеплением.

Другая, западная часть города также не осталась без внимания - завершилось строительство водозабора "Каргалы" в Наурызбайском районе и, по сообщению акимата, запущена вода по существующим сетям. Однако, не все жители получили так необходимую им живительную питьевую влагу.

Буквально в сотне метров от проспекта Абая в микрорайоне Акжар Наурызбайского района по улице Береке расположены 97 домов, жители которых только видят бурную деятельность вокруг себя, наблюдают даже водопроводные трубы возле домов, но пьют воду по-прежнему из личных подземных скважин.

Новый член Общественного совета Алматы Алмас Несипкалиев побывал на собрании жителей. Он рассказал нам, что недовольство людей сложившейся ситуацией растет.

"Люди, проживающие в микрорайоне Акжар, задаются вопросами. Почему город выделяет большие суммы на проведение воды, работы какие-то ведутся, но они все также не обеспечены питьевой водой, добывают ее из своих подземных источников, скважин и так далее. Люди буквально вчера собрались и были недовольны. Помимо централизованного водоснабжения у них нет доступа к центральным сетям электроснабжения, они покупают электричество у частника. Люди говорят, что районный акимат отказывается проводить к ним водопровод, ссылаясь на то, что частные сети уже есть. Мы посмотрели, в плане есть только строительство канализации, а строительство водопровода не предусмотрено", - рассказал Алмас Несипкалиев.

Он отмечает, что такие ситуации расходятся с заверениями акимата и решением маслихата о том, что алматинцы на 99% обеспечены качественной питьевой водой.

"Да, водопроводные трубы там есть, но они принадлежат частной организации. Люди опасаются, что если по этим частным трубам подключить воду, то они не выдержат напора. Вы представляете, когда водозабор "Аксай" достроят на 22 тыс. кубометров в сутки, какая вода придет в сети. Эти сети частника не выдержат, поэтому желательно, чтобы акимат проложил бы качественные трубы. Многие еще сидят без качественной воды в том районе, это тяжело", - сказал Несипкалиев.

Больше всего жителей удивляет, что канализацию им все-таки хотят провести, но им не понятно, зачем канализация, если нет водопровода.

В акимате уверяют, что и рады бы выделить из бюджета деньги на этот и другие районы, где есть похожие проблемы, но не могут этого сделать из-за ограничения законодательства.

"Мы в Управлении экономики участвуем в процессе формирования, но ответственный орган за планирование – Управление финансов. По всем проектам мы даем заключение. И когда к нам приходят проекты по воде, возникают две проблемы, мешающие согласовать проекты. Во-первых, не всегда есть инженерный коридор для их прокладки. Вторая проблема в том, что сети в частной собственности, и мы не можем дать бюджетные деньги по закону ни на ремонт, ни на обновление, ни на замену. Поэтому здесь уже нужно сначала на баланс государства их взять. В итоге получается замкнутый круг, если частник не хочет их отдавать, например. Тем не менее, ежегодно на баланс государства передается определенный объем инженерных сетей, работа ведется", - сказал руководитель Управления экономики Алматы Дастан Умирбаев.

Продолжить решение проблемы дефицита воды в акимате Алматы обещают комплексно. Ведутся работы по организации комплексной схемы орошения, в том числе ремонт и строительство новых участков арычной сети, что увеличит уровень орошаемых площадей через арычную сеть до 40%.

"Строительство арычных систем и сбор дождевой воды предусмотрены в мастер-плане полицентров города Алматы. Проект разрабатывается в соответствии генплана и ПДП районов, где уделяется внимание инфраструктуре арыков, и систем сбора дождевой воды для использования орошения зеленых насаждений города", - сказал генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов.

По словам архитекторов, арычная система останется визитной карточкой Алматы и выполняя важнейшую функцию по регулированию и рациональному использованию сточных вод. В мастер-планах полицентров предусмотрены арычная система, ливневые стоки, каналы.

Современная система ливневой канализации должна включать организацию, регулирование и транспортировку поверхностного стока, а также сооружения по очистке, сбросу и использованию вод. В этом направлении акиматом города Алматы ведется системная работа.

С осени 2023 года при строительстве или проведении ремонтных работ компании-застройщики обязаны обустроить систему ливневой канализации или привести в порядок то, что уже есть.

Кроме того, алматинцев, засоряющих арыки и ливневые стоки, могут оштрафовать на сумму около 70 тыс. тенге.

Также в программе развития города обозначено, что в рамках устранения подтоплений, восстановления оросительной системы деревьев реконструируют 276 км арычных сетей и ливневой канализации; возведут 100 км новых арычных сетей и восстановят 25 км ливневой канализации. Среди других запланированных мер – обновление и возведение 27 водозаборных сооружений для подачи воды в арычные сети на полив зеленых насаждений.

"Развитая система водоотведения и арыков способствует улучшению инфраструктуры города, повышая его привлекательность для жителей, бизнеса и туристов. Стабильная и функциональная инфраструктура позитивно сказывается на экономическом и социальном развитии города. Дальнейшее строительство арыков предусмотрено в мастер-планах полицентров города", - отметил Асхат Садуов.

Горожане, конечно, надеются на то, что заявленные мероприятия принесут эффект и в условиях природного дефицита помогут сберечь бесценную влагу. Но есть и другие проблемы, которые приводят к потере питьевой воды – устаревшие сети в историческом центре и микрорайонах. В среднем, водопроводные и канализационные сети в Алматы эксплуатируются около 40 лет и 59% труб считаются изношенными. В масштабах города проводятся реконструкции магистральных сетей и постепенно процент износа снижается. Но с протертыми до дыр трубами в подвалах домов алматинцам приходится разбираться самостоятельно, так как это считается уже коллективной собственностью жильцов. Они бы и рады обновить дышащие на ладан трубы в подвалах и исключить риски потери воды, но не всегда могут добраться до этих коммуникаций.

По данным Альянса ЖКХ, во многих многоквартирных домах часть подвалов оказалось каким-то образом в частной собственности неизвестных лиц, и теперь у ОСИ нет доступа в подвалы, чтобы провести работы по ремонту и на данных участках снять угрозу аварий и потерь воды.

"Мы этими вопросами занимаемся более 5 лет, есть накопленная практика, опыт работы с центральным офиса Правительства для граждан, которое обязало алматинский филиал создать рабочую группу, в которую я вошел. Но воз и ныне там. Мы подсчитали, что случаи изъятия из общедомовой собственности в частную, части подвалов есть примерно в 50-70 многоквартирных домах, особенно в центре. Есть случаи, когда без документов, есть более качественно оформленные 15-20 лет назад документы о передаче им общедомового имущества в частную собственностью. Мы прошли по 3 круга, нам везде говорят – подавайте в суд. Но этим нужно заниматься комплексно, вместе с госорганами инициировать", - полагает Владимир Малишевский.

Как мы видим в итоге, немалую роль в дефиците воды играет не только и не столько природные факторы, сколько деятельность человека. И за ошибки и деяния, совершенные 10 – 20 лет назад, расплата в виде дефицита воды наступает сегодня.