  • 20 Апреля, 20:34
  • BAIGENEWS

Ледник обрушился во время тренировки спасателей в Перу

Эпичное происшествие попало на видео, которое облетело социальные сети.

Сегодня, 19:49
АВТОР
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Rodrigo Abd/AP/TASS Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: Rodrigo Abd/AP/TASS

На горе Валлунараху в перуанских Андах во время тренировочных занятий спасателей произошло обрушение ледника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Рен-ТВ.

Инцидент произошёл в момент, когда группа спасателей отрабатывала навыки подъёма по отвесной ледяной стене. На видео, опубликованном очевидцами, видно, как массивная ледяная глыба раскалывается и с грохотом уходит в воду, вызвав мощные волны.

Несмотря на опасную близость к месту обрушения, никто из участников тренировки не пострадал. По данным агентства AccuWeather, благодаря слаженным действиям команды все спасатели смогли выбраться в безопасное место.

Эпичное происшествие попало на видео, которое облетело социальные сети.

 

Видео: Радио-1

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