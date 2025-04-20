Ледник обрушился во время тренировки спасателей в Перу
Эпичное происшествие попало на видео, которое облетело социальные сети.
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
84Фото: Rodrigo Abd/AP/TASS
На горе Валлунараху в перуанских Андах во время тренировочных занятий спасателей произошло обрушение ледника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рен-ТВ.
Инцидент произошёл в момент, когда группа спасателей отрабатывала навыки подъёма по отвесной ледяной стене. На видео, опубликованном очевидцами, видно, как массивная ледяная глыба раскалывается и с грохотом уходит в воду, вызвав мощные волны.
Несмотря на опасную близость к месту обрушения, никто из участников тренировки не пострадал. По данным агентства AccuWeather, благодаря слаженным действиям команды все спасатели смогли выбраться в безопасное место.
Эпичное происшествие попало на видео, которое облетело социальные сети.
Видео: Радио-1
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