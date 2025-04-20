На горе Валлунараху в перуанских Андах во время тренировочных занятий спасателей произошло обрушение ледника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рен-ТВ.

Инцидент произошёл в момент, когда группа спасателей отрабатывала навыки подъёма по отвесной ледяной стене. На видео, опубликованном очевидцами, видно, как массивная ледяная глыба раскалывается и с грохотом уходит в воду, вызвав мощные волны.

Несмотря на опасную близость к месту обрушения, никто из участников тренировки не пострадал. По данным агентства AccuWeather, благодаря слаженным действиям команды все спасатели смогли выбраться в безопасное место.

Эпичное происшествие попало на видео, которое облетело социальные сети.