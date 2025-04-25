С 27 апреля 2025 года вступят в силу изменения в правилах использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Отбасы банк".

Основные нововведения касаются расширения возможностей для использования пенсионных выплат на лечение несовершеннолетних детей. Теперь родители смогут направлять средства не только на оплату своего лечения, но и на лечение детей.

Также изменена процедура для получения стоматологических услуг через ЕПВ. Важные изменения включают:

Для получения заключения необходимо будет пройти врачебно-консультационную комиссию (ВКК), а не просто врачебную комиссию. Договор со стоматологической клиникой должен соответствовать утверждённой форме. К договору должен быть приложен план лечения, который будет разделён на два этапа: хирургический (с имплантацией и операциями) и ортопедический (установка конструкций на импланты). Для стоматологических услуг без имплантации (протезирование) также потребуется два этапа оплаты — до начала протезирования и перед установкой протезов.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности и безопасности использования пенсионных накоплений для медицинских нужд.