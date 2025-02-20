Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов из Азии
Он отметил, что в основных документах о создании ЕврАзЭС говорится о равных правах граждан всех стран-членов.
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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что введение визового режима для трудовых мигрантов не способствует долгосрочным интересам страны. Об этом он заявил во время выступления в Государственной думе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
"Какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, не будет способствовать нашим долгосрочным интересам", — сказал Лавров.
По его мнению, следует ужесточать контроль за поведением мигрантов, а не ставить барьеры, в том числе в виде визового режима.
Лавров отметил, что в основных документах о создании ЕврАзЭС говорится о равных правах граждан всех стран-членов.
Министр уверен, что решение проблемы будет найдено и не создаст помех в отношениях с российскими союзниками.
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