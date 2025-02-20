Глава МИД России Сергей Лавров считает, что введение визового режима для трудовых мигрантов не способствует долгосрочным интересам страны. Об этом он заявил во время выступления в Государственной думе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"Какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, не будет способствовать нашим долгосрочным интересам", — сказал Лавров.

По его мнению, следует ужесточать контроль за поведением мигрантов, а не ставить барьеры, в том числе в виде визового режима.

Лавров отметил, что в основных документах о создании ЕврАзЭС говорится о равных правах граждан всех стран-членов.

Министр уверен, что решение проблемы будет найдено и не создаст помех в отношениях с российскими союзниками.