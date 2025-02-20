  • 20 Февраля, 03:21
  • BAIGENEWS

Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов из Азии

Он отметил, что в основных документах о создании ЕврАзЭС говорится о равных правах граждан всех стран-членов.

Сегодня, 02:34
АВТОР
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mid.ru Сегодня, 02:34
Сегодня, 02:34
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Фото: mid.ru

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что введение визового режима для трудовых мигрантов не способствует долгосрочным интересам страны. Об этом он заявил во время выступления в Государственной думе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"Какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, не будет способствовать нашим долгосрочным интересам", — сказал Лавров.

По его мнению, следует ужесточать контроль за поведением мигрантов, а не ставить барьеры, в том числе в виде визового режима.

Лавров отметил, что в основных документах о создании ЕврАзЭС говорится о равных правах граждан всех стран-членов.

Министр уверен, что решение проблемы будет найдено и не создаст помех в отношениях с российскими союзниками.

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