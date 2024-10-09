Лавочка прикрыта: крупный канал контрабанды нефтепродуктов ликвидировало МВД

Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресечен канал крупной контрабанды нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативных мероприятий обнаружено более 10 вагон-цистерн, предназначенных для пересечения границы.

Вагоны, загруженные более чем с 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.