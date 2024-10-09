Лавочка прикрыта: крупный канал контрабанды нефтепродуктов ликвидировало МВД
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Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресечен канал крупной контрабанды нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках оперативных мероприятий обнаружено более 10 вагон-цистерн, предназначенных для пересечения границы.
Вагоны, загруженные более чем с 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.
"По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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