  • 12 Марта, 17:26
  • BAIGENEWS

Лавины сошли в Восточно-Казахстанской области

Специалисты начали расчистку проезжей части дороги.

Сегодня, 16:57
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: pxhere.com

Несколько лавин сошли на трассу в ВКО. Подробности сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В Восточно-Казахстанской области на закрытом участке автодороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" м 61 по 66 километры сошли снежные лавины. Дорожные службы ведут работы по расчистке проезжей части", - уточнили в компании.

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