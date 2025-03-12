Лавины сошли в Восточно-Казахстанской области
Специалисты начали расчистку проезжей части дороги.
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
98Фото: pxhere.com
Несколько лавин сошли на трассу в ВКО. Подробности сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"В Восточно-Казахстанской области на закрытом участке автодороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" м 61 по 66 километры сошли снежные лавины. Дорожные службы ведут работы по расчистке проезжей части", - уточнили в компании.
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