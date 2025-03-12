Несколько лавин сошли на трассу в ВКО. Подробности сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В Восточно-Казахстанской области на закрытом участке автодороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" м 61 по 66 километры сошли снежные лавины. Дорожные службы ведут работы по расчистке проезжей части", - уточнили в компании.