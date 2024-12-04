Лавины объёмом 1,2 млн кубометров сошли в Казахстане

В МЧС предостерегли казахстанцев. По информации ведомства, начало зимы и начало весны являются пиком лавинной активности в горах, передаёт BaigeNews.kz.

"В текущем году было зафиксировано 213 самопроизвольно сошедших снежных лавин, с общим объёмом около 1,2 млн кубических метров. В целом в настоящее время высота снега в пределах нормы или превышает норму", - проинформировали в министерстве.

С начала года сотрудники "Казселезащиты" в целях обеспечения безопасности населения, автодорог, и горнолыжных баз провели 112 профилактических спусков снежных лавин, общий объём сброшенного снега составил 219 тыс. кубомеров.

"В опасные периоды выставлялись блок-посты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска. До начала опасного периода были выданы соответствующие рекомендации местным исполнительным органам, владельцам жилых домов и руководителям организаций, чьи объекты расположены в зонах лавинного риска", - отметил руководитель ГУ "Казселезащита" Ерболат Садырбаев.

В МЧС отметили, что если было объявлено предупреждение схода лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, в которых есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов (это простое правило поведения вполне способно спасти жизнь).

Что надо взять с собой перед походом в горы в такой период времени года:

лавинный приёмопередатчик;

мобильный телефон;

специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек.

В горах нужно передвигаться лишь по дорогам и проложенным тропам долин и по гребням гор, при этом очень важно помнить о том, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны, пересекать их поперёк или передвигаться зигзагом.

"Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно вспомнить одно из основных правил поведения, когда на тебя несётся лавина: уходить с пути несущегося потока в безопасное место, нужно двигаясь не вниз, а по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево" - дали важный совет в МЧС РК.

Ранее на эге Казахстана из-за угрозы схода лавин закрывали дороги.