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Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

Лавинная опасность сохранится в горах Алматы до 2 мая.

Сегодня, 11:11
АВТОР
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moya-planeta.ru Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
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Фото: moya-planeta.ru

Спасатели города Алматы призывают туристов и отдыхающих соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на заснеженные склоны, передаёт BaigeNews.kz. В связи с оттепелью и нестабильным состоянием снежного покрова, лавинная опасность в горных районах мегаполиса останется актуальной до 2 мая. Об этом предупредили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Алматы.

Спасатели напоминают, что в условиях повышенной лавинной опасности очень важно строго соблюдать меры безопасности и придерживаться правил поведения в горной местности.

"Мы настоятельно просим не выходить на заснеженные склоны, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций", – говорится в обращении представителей ДЧС.

Ранее мы сообщали, что  женщину с травмой спасли в горах Алматы.

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