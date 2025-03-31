"Казгидромет" предупреждает, что в связи с оттепелью и нестабильностью снежного покрова, в период с 1 по 4 апреля на территориях бассейнов рек Улкен и Киши Алматы существует высокий риск схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперты настоятельно просят жителей и туристов воздержаться от походов на заснеженные склоны гор, так как ситуация может быть опасной.