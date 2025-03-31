Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области
Лавинная опасность в горах Алматы сохраняется до 4 апреля.
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
128Фото: tekelinews.kz
"Казгидромет" предупреждает, что в связи с оттепелью и нестабильностью снежного покрова, в период с 1 по 4 апреля на территориях бассейнов рек Улкен и Киши Алматы существует высокий риск схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.
Эксперты настоятельно просят жителей и туристов воздержаться от походов на заснеженные склоны гор, так как ситуация может быть опасной.
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