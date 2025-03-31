  • 31 Марта, 15:10
  • BAIGENEWS

Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

Лавинная опасность в горах Алматы сохраняется до 4 апреля.

Сегодня, 14:15
АВТОР
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tekelinews.kz Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: tekelinews.kz

"Казгидромет" предупреждает, что в связи с оттепелью и нестабильностью снежного покрова, в период с 1 по 4 апреля на территориях бассейнов рек Улкен и Киши Алматы существует высокий риск схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперты настоятельно просят жителей и туристов воздержаться от походов на заснеженные склоны гор, так как ситуация может быть опасной.

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