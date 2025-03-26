В "Казгидромет" предупреждают о риске схода лавин в горах из-за нестабильности снежного покрова, передаёт BaigeNews.kz.

"С 27 по 31 марта в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми осадками, в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода лавин", - говорится в сообщении.