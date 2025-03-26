  • 26 Марта, 20:18
  • BAIGENEWS

Лавинная опасность сохранится в горах Алматы до 31 марта

Жителей просят не выходить на заснеженные склоны.

Сегодня, 19:31
АВТОР
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unsplash Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
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Фото: unsplash

В "Казгидромет" предупреждают о риске схода лавин в горах из-за нестабильности снежного покрова, передаёт BaigeNews.kz.

"С 27 по 31 марта в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми осадками, в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода лавин", - говорится в сообщении.

Жителей просят не выходить на заснеженные склоны.

 

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