Лавинная опасность сохранится в горах Алматы до 31 марта
Жителей просят не выходить на заснеженные склоны.
Сегодня, 19:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:31Сегодня, 19:31
97Фото: unsplash
В "Казгидромет" предупреждают о риске схода лавин в горах из-за нестабильности снежного покрова, передаёт BaigeNews.kz.
"С 27 по 31 марта в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми осадками, в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода лавин", - говорится в сообщении.
Жителей просят не выходить на заснеженные склоны.