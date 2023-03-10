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mir-znaniy.com Сегодня, 08:22
137
Сегодня, 08:22
137
Фото: mir-znaniy.com

Лавинная опасность резко возросла в Алатау

В Заилийском Алатау резко возросла лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". За сутки в горах зафиксировали 37 сходов снежных масс. Общий объём сошедшего снега превысил 34 тысячи кубометров. Причина - резкое потепление и обильные осадки.

На опасных участках дорог выставлены блок-посты, они ограничивают доступ  в зону риска. Специалисты рекомендуют всем, кто отправляется в горы, быть предельно осторожными.

"В этом году у нас в полтора раза выше нормы снега. Это говорит о том, что сегодня меняется температура - потепление. Снег становится более тяжелым и опасным. В этой связи нашими специалистами ежедневно проводится мониторинг наиболее опасных участков. И где мы видим те или иные риски, мы проводим профилактические работы", - сообщил руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кайрат Бекенов.

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#лавина #опасность #Алатау
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:22
137
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