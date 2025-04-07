Лавинная опасность объявлена в Алматинской области
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
86Фото: moya-planeta.ru
Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что с 7 по 13 апреля 2025 года в горах региона сохраняется высокий риск схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz. Специалисты ДЧС настоятельно рекомендуют гражданам, туристам и отдыхающим воздержаться от выхода на заснеженные склоны, чтобы избежать опасных ситуаций.
"На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау", - говорится в сообщении ведомства.
Лавины, как правило, сходят из-за повышения температуры и обильных осадков, таких как дождь и снег.
Ранее мы сообщали, что спасатели продолжают спускать лавины в Алматинской области.
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