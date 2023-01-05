Лавина сошла на трассу в ВКО

Фото: ДЧС ВКО

В Восточно-Казахстанской области снежная лавина сошла на трассу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошёл в четверг, 5 января, в Глубоковском районе.

"05 января на участке автодороги областного значения "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное" произошёл самопроизвольный сход снежной лавины общим объёмом 600 кубометров. Жертв и разрушений нет. Дорога была заблаговременно закрыта. На данный момент участок расчищается техникой дорожных служб. Дорога остаётся закрытой", - говорится в сообщении.

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В ДЧС ВКО в течение нескольких дней предупреждали о лавинной опасности в связи с сильным ветром и снегопадом. Сегодня принудительный спуск лавин произвели на участке "Усть-Каменогорск – Алтай".

"Работы по контролируемому спуску снежных масс со склонов проводят заблаговременно. Проводя превентивные мероприятия, мы стабилизируем обстановку и тем самым обеспечиваем безопасность для населения и проезжающего по участкам автодорог транспорта. В результате четырёх спусков на участке сошло 8200 кубометров снега. В ближайшие дни данная профилактическая работа продолжится", - рассказал руководитель ВК филиала "Казселезащита" Омар Дузгумбаев.

отмечается, что в ВКО сохраняется опасность схода лавин. Населению советуют не пренебрегать рекомендациями спасателей и не посещать горную местность и лавиноопасные участки.