Лавина сошла на трассу в ВКО

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На 65-м километре закрытой трассы "Өскемен-Алтай" сошла лавина. На месте работают дорожные службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

"26 ноября из-за обильных осадков и сильного ветра на автодороге "Өскемен-Алтай" на 65 км закрытой трассы самопроизвольно сошла снежная лавина, общим объемом 2300 кубометров. Жертв и пострадавших нет. Ведутся работы по очистке трассы. Задействовано две единицы техники дорожных служб", — рассказали в пресс-службе ДЧС области.

Специалисты "Казселезащиты" и ДЧС ВКО предостерегают жителей о лавиной опасности в горных районах области и просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и походов в горы.

Лавиноопасный период в ВКО обычно длится с ноября по апрель. На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 километрам автодорог, 15 из которых — дороги республиканского значения и 78 — дороги областного значения.