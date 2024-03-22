Лавина сошла на трассу в Алматинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 19 километре республиканской автодороги "Алматы-Космостанция", в 17:00 пройзошел сход лавины, передаёт BaigeNews.kz.
"Это произошло в связи с обильным выпадением осадков в виде дождя и ослабления снежного покрова на склонах гор. Производятся работы по очиске проезжей части дороги", — сообщили в областном филиале ТОО "КАЖ сервис".
По информации "КазАвтоЖола", к этому часу на дороге организованно бесперебойное дежурство и наблюдение за ситуацией.
Отмечается, что в 2018 году в результате обильных осадков и эрозии грунта на участке 17-19 км произошло разрушение проезжей части дороги. Для обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение проезда автотранспортных средств (кроме специальных служб) на участке 14-34 км. Для этого установлен временный контрольно-пропускной пункт на 14+500 км.
Самое читаемое
- "Дружим домами": жители Кокшетау празднуют Наурыз во дворах
- Главный тренер сборной РК по футболу высказался об отставке
- Врачи удалили женщине семикилограммовую опухоль головы
- Министр туризма и спорта РК обратился к сборной по футболу после поражения
- Казахстанец пробился в полуфинал турнира по боксу в Литве