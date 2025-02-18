Специалисты МЧС провели профилактический спуск лавин на горнолыжном курорте Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz.

"Из-за резкого перепада температуры, оттепели и ветра в горах Алматы возникла угроза схода лавин. Сотрудники Казселезащиты провели профилактический спуск на высоте 3 200 метров в горнолыжном курорте "Шымбулак". В результате сошло 3 500 кубометров снега", - сообщили в ведомстве.