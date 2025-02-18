Лавина сошла на Шымбулаке
Процесс контролировали спасатели.
Сегодня, 16:58
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Сегодня, 16:58Сегодня, 16:58
99Фото: pxhere.com/Иллюстративное фото
Специалисты МЧС провели профилактический спуск лавин на горнолыжном курорте Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz.
"Из-за резкого перепада температуры, оттепели и ветра в горах Алматы возникла угроза схода лавин. Сотрудники Казселезащиты провели профилактический спуск на высоте 3 200 метров в горнолыжном курорте "Шымбулак". В результате сошло 3 500 кубометров снега", - сообщили в ведомстве.
МЧС рекомендует не посещать горную местность при объявлении штормовых предупреждений о лавинной опасности.
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