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Лента новостей

instagram.com/kazselezashita Вчера, 22:54
231
Вчера, 22:54
231
Фото: instagram.com/kazselezashita

Лавина сошла на дорогу близ Алматы

Снежная лавина сошла на дорогу Турген-Батан-Обсерватория Асы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казселезащиту".

"В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор 13 декабря на 22,3 километре дороги областного значения произошёл самопроизвольный сход лавины. Её длина 22 метра, ширина – шесть метров, высота – 4,5 метра. Общий объём лавины (конуса) - 99 кубометра", - уточнили в "Казселезащите".

Жертв и разрушений нет.

Для безопасности граждан и транспорта до 31 марта закрыты участки дорог от города Есика до одноимённого озера и Тургеня, а также Турген-Батан-Обсерватория Асы.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР ТЖМ “Қазселденқорғау”ММ (@kazselezashita)

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#лавина #Алматы
BaigeNews.kz
Вчера, 22:54
231
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