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Вчера, 22:54
231
231Фото: instagram.com/kazselezashita
Лавина сошла на дорогу близ Алматы
Снежная лавина сошла на дорогу Турген-Батан-Обсерватория Асы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казселезащиту".
"В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор 13 декабря на 22,3 километре дороги областного значения произошёл самопроизвольный сход лавины. Её длина 22 метра, ширина – шесть метров, высота – 4,5 метра. Общий объём лавины (конуса) - 99 кубометра", - уточнили в "Казселезащите".
Жертв и разрушений нет.
Для безопасности граждан и транспорта до 31 марта закрыты участки дорог от города Есика до одноимённого озера и Тургеня, а также Турген-Батан-Обсерватория Асы.
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