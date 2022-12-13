Лавина сошла на дорогу близ Алматы

Фото: instagram.com/kazselezashita

Снежная лавина сошла на дорогу Турген-Батан-Обсерватория Асы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казселезащиту".

"В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор 13 декабря на 22,3 километре дороги областного значения произошёл самопроизвольный сход лавины. Её длина 22 метра, ширина – шесть метров, высота – 4,5 метра. Общий объём лавины (конуса) - 99 кубометра", - уточнили в "Казселезащите".

Жертв и разрушений нет.

Для безопасности граждан и транспорта до 31 марта закрыты участки дорог от города Есика до одноимённого озера и Тургеня, а также Турген-Батан-Обсерватория Асы.