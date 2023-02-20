Лавина сошла на автобус с людьми в ВКО

Фото: astanatv.kz

Снежная лавина сошла на автобус в Восточном Казахстане. Среди пассажиров были и дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Лишь чудом никто не пострадал. Водитель успел остановиться, когда заметил движение снежной массы на склоне. Завалило только двери и крышу транспорта.

Из плена автобус освободили другие участники движения.

Накануне в ДЧС объявляли об угрозе схода лавин, но туристов это не остановило. ЧП произошло на оживленной дороге к базам отдыха.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Дороги в горной местности закрывают с 20:00 до 6:00.

"Для обеспечения безопасности на склонах гор, где скопилось очень много снега, производят профилактические спуски лавин. С начала зимы уже спущено порядка 260 тысяч кубометров снега", - сообщила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.

Синоптики тоже дали тревожный прогноз. Столбики термометров поднимутся до плюс семи градусов. Обещают дождь и снег. Все службы переведены в режим повышенной готовности. На особом контроле - паводкоопасные места.