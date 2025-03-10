Сход снежной лавины произошёл на горнолыжном курорте СОК "Акбулак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

"10 марта 2025 года в 15:50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак", на высоте 2664 м, зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубических метров. Лавина сошла в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали пять специалистов и три единицы техники "Казселезащиты", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.

"Ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают мониторинг снежного покрова в районе курорта", — сообщили в ДЧС.

Ранее лавина сошла на горно-лыжном курорте Шымбулак. ЧП произошло 10 марта в 9:58 на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2. По данным спасателей, лавину спровоцировали три лыжника, которые самовольно выехали на запрещенный для катания участок, проигнорировав предупреждение об опасности.