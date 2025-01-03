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Лавина перекрыла дорогу в ВКО

самопроизвольный сход снежной лавины произошёл из-за обильного выпадения осадков и усиления ветра.

Сегодня, 15:18
АВТОР
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gismeteo.ru Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: gismeteo.ru

Лавина сошла в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, на  101 километре автодороги областного значения "Усть-Каменогорск – Самарское", передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщили в пресс-службе "Казсетезащиты", самопроизвольный сход снежной лавины произошёл из-за обильного выпадения осадков и усиления ветра. Общий объм снежной массы составил 550 кубометра. 

"Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога на данный момент расчищена силами ТОО "Облшыгысжол", для этого использовали три единицы техники. ДЧС ВКО и ВК филиал Казселезащита рекомендуют в лавиноопасный период жителям  воздержаться от поездок и походов в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них -  не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", — говорится в сообщении.

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