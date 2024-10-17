Лавина накрыла шесть человек в Кыргызстане
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
47Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шесть человек оказались под лавиной в Кыргызстане. Инцидент произошел в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. В настоящее время спасатели ведут их поиски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС республики.
9 октября 14 человек ушли в горы собирать целебные травы. Спустя неделю связь с ними пропала, после чего их родственники обратились за помощью к спасателям. Были найдены восемь человек. Они рассказали, что три дня назад в горах сошла лавина, накрывшая шесть человек и 17 лошадей. В спасательной операции задействованы сотрудники МЧС, а также местные жители и техника.
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