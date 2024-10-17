Лавина накрыла шесть человек в Кыргызстане

Шесть человек оказались под лавиной в Кыргызстане. Инцидент произошел в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. В настоящее время спасатели ведут их поиски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС республики.

9 октября 14 человек ушли в горы собирать целебные травы. Спустя неделю связь с ними пропала, после чего их родственники обратились за помощью к спасателям. Были найдены восемь человек. Они рассказали, что три дня назад в горах сошла лавина, накрывшая шесть человек и 17 лошадей. В спасательной операции задействованы сотрудники МЧС, а также местные жители и техника.