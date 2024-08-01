Лавина накрыла группу казахстанских альпинистов в Кыргызстане
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В горах Кыргызстана лавина накрыла группу альпинистов, в составе которой были алматинцы и один житель Москвы. Он, к сожалению, погиб. Троим скалолазам из Казахстана удалось спастись. Они смогли связаться с лагерем прямо из-под толщи снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Лавина в горлышке сошла, ё-моё…", - записал видео участник группы Павел Блажнов.
На кадры попала первая лавина, которую альпинистам удалось избежать. Но через три часа с пика Чапаева сошла вторая. Она и погребла под собой людей.
Перед этим они успели добежать до складки в скале, благодаря чему под снегом было немного воздуха.
Альпинисты сумели достать рацию, выйти на связь и обозначить своё местоположение. На их счастье, чуть выше была группа из четырёх гидов, которые через 40 минут нашли пострадавших. За это время они уже успели попрощаться с жизнью.
Их, изрядно замёрших, обнаружили живыми. Погиб скалолаз из Москвы. Во время схода лавины он не успел добежать с остальными до скалы.
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