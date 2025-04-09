Обоснования Правительства о необходимости проведения налогово-бюджетной реформы понятны, но есть риск, что повышение ставки НДС повлечет рост теневой экономики и не будет иметь долгосрочного эффекта, который ожидают в министерствах экономического блока. Об этом заявил депутат Асхат Рахимжанов, передаёт BaigeNews.kz.

По информации мажилисмена, в прошлом году население и бизнес заимствовали у банков 36 триллионов тенге, что эквивалентно 25% ВВП. По ожиданиям экспертов, уровень проблемных кредитов вырастет до 30% кредитного портфеля, так как расходы граждан вырастут, а доходы упадут.

"Соответственно, бизнес будет вынужден сокращать часть персонала, возникнет рост оттока депозитов, в результате чего государство будет вынуждено вливать деньги в капитал банков. И если сегодня государство планирует изымать ежегодно 5 трлн тенге из доходов граждан, это может запустить к тому, что государство будет вынуждено затратить 8,5 трлн тенге, чтобы не погубить бизнес, который и так переживает не лучшие времена", - отмечает он.

Кроме того, депутата настораживает факт, что около 75% наших граждан будет опрокинуто по структуре расходов в 90-е годы. Так как данные реформы неминуемо приведут к росту инфляции.

"Аргументы правительства о том, что данный эффект не будет длиться долго, и мол не сильно ударит по карманам граждан, неубедительны. Ведь по данным статистики, сегодня граждане не менее 50% своих доходов тратят на еду. На наш взгляд, решать проблемы латания дыр в бюджете одним только повышением ставки налогов неправильно. Для борьбы с дроблением бизнеса можно пересмотреть вопросы администрирования. Мы не против того, чтобы при этом налоговикам дать больше полномочий. Но их действия должны быть четко прописаны в законодательстве, без отсылок на другие НПА и отдельные приказы", - добавил Асхат Рахимжанов.

Он заверил, если власти просто добьются исполнения законов, тогда все будут работать в прозрачном алгоритме. Тогда многих рисков и кризисов можно избежать.

Между тем, мажилисмен подчеркивает, что общество не может проконтролировать, на что направляются средства налогоплательщиков, и насколько эффективно они расходуются.

"Пока не будет обеспечена эта прозрачность, государство не может призывать налогоплательщиков быть более патриотичными. Как я уже говорил ранее, эта дорога должна быть с двусторонним движением", - отметил он.

Депутат предложил изыскать другие источники пополнения госказны: повышать уровень администрирования, сокращать расходы и дублирование функций, и рассмотреть например возможность повышения налогов на все виды упаковок, пластиковой одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов, которые у нас, к сожалению, не утилизируются.