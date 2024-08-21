Вице-министр транспорта Талгат Ластаев высказался о повреждениях самолётов в аэропортах, передаёт BaigeNews

"Не нужно это позиционировать как противостояние между авиакомпаниями и аэропортами. Мы все делаем одну и ту же работу. Да, такие факты бывают, потому что интенсивность полётов растёт. Каждый год у нас рост взрывной 20-25 % рост рынка перевозки пассажиров. Соответственно на это объём рост числа инцидентов", - сообщил Талгат Ластаев.

По его словам, по каждому инциденту проводится расследование и в его рамках определяют, кто виноват и какие меры принимаются для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем.