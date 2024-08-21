Ластаев высказался о повреждениях самолётов в аэропортах
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Вице-министр транспорта Талгат Ластаев высказался о повреждениях самолётов в аэропортах, передаёт BaigeNews
"Не нужно это позиционировать как противостояние между авиакомпаниями и аэропортами. Мы все делаем одну и ту же работу. Да, такие факты бывают, потому что интенсивность полётов растёт. Каждый год у нас рост взрывной 20-25 % рост рынка перевозки пассажиров. Соответственно на это объём рост числа инцидентов", - сообщил Талгат Ластаев.
По его словам, по каждому инциденту проводится расследование и в его рамках определяют, кто виноват и какие меры принимаются для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем.
"Да, в августе достаточно много происшествий, пять воздушных судов побито градом, два или три воздушных судна разных авиакомпаний повреждены за счёт техники, одно воздушное судно, когда был шторм, повреждено контейнером. Разные причины, но так сложилось, что именно в августе, когда пиковый период перевозок, случились эти ситуации. Но по каждой проводим расследование, чтобы такое не повторилось", - резюмировал вице-министр.
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