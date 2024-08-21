Ластаев прокомментировал предложение повысить штрафы за задержку авиарейсов в Казахстане

Вице-министр транпорта Талгат Ластаев прокомментировал задержки авиарейсов в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"Внедрили ряд поправок по ужесточению требований к авиакомпаниям в случае нарушения прав пассажиров при задержках. Сами задержки были, есть и будут. В любой самой развитой стране есть задержки, потому что в первую очередь это вопрос безопасности полётов. На неисправном воздушном судне ни в коем случае нельзя лететь. Как правило, у задержки техническая причина", - заявил Талгат Ластаев.

Для удобства пассажиров, отметил он, было введено SMS уведомление, а также увеличен период, с которого считается компенсация в 3% за каждый час задержки.