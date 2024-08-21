Ластаев прокомментировал предложение повысить штрафы за задержку авиарейсов в Казахстане
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Вице-министр транпорта Талгат Ластаев прокомментировал задержки авиарейсов в Казахстане, передаёт BaigeNews.
"Внедрили ряд поправок по ужесточению требований к авиакомпаниям в случае нарушения прав пассажиров при задержках. Сами задержки были, есть и будут. В любой самой развитой стране есть задержки, потому что в первую очередь это вопрос безопасности полётов. На неисправном воздушном судне ни в коем случае нельзя лететь. Как правило, у задержки техническая причина", - заявил Талгат Ластаев.
Для удобства пассажиров, отметил он, было введено SMS уведомление, а также увеличен период, с которого считается компенсация в 3% за каждый час задержки.
"Сейчас это с момента первого оповещения, раньше было с момента задержки. Мы планомерно ужесточаем (ответственность - Ред.), сейчас тоже есть ряд поправок, направленных на защиту прав пассажиров. Но тут тонкая грант, мы не должны давить на авиакомпании. Нельзя выполнять рейсы на воздушных судах с неисправностями. Звучат предложения об увеличении штрафов, введению дополнительной ответственности. Мы должны понимать, что эти расходы они положат в стоимость. У них других доходов нет, у них единственный источник доходов это стоимость. В итоге эти штрафы лягут на пассажиров", - отметил вице-министр.
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