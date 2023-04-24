Лапша взлетела в цене на 36% за год в Казахстане

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Потребление макаронных изделий в Казахстане - одно из самых высоких в мире, Казахстан уступает в этом только Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

Цены на лапшу всех видов в стране выросли сразу на 36 процентов за год.

Производство макаронных изделий в стране за первый квартал текущего года составило 39,3 тысячи тонн, практически как и годом ранее (минус 0,8 процента). Основное производство было сконцентрировано в Костанайской (6,8 тысячи тонн, плюс 6,9 процента за год) и Северо-Казахстанской (6,7 тысячи тонн, плюс 8,9 процента за год) областях, а также в Шымкенте (6,3 тысячи тонн), Западно-Казахстанской области (5,4 тысячи тонн) и Астане (5 тысяч тонн). На эти пять регионов пришлось 77 процентов всего выпуска в секторе.

Почти 33 процента производства пришлось на макаронные изделия на яичной основе: 12,8 тысячи тонн за три месяца 2023 года. В том числе 11,7 тысячи тонн составили разнообразные макароны, более 1 тысячи тонн — лапша. Ещё 67 процентов выпуска пришлось на макаронные изделия, не содержащие яйца: 26,5 тысячи тонн.

В целом за январь–декабрь 2022 года производство в секторе составило 166,1 тысячи тонн, плюс 4 процента к показателям 2021 года. Рекордные объёмы выпуска фиксировались в 2020 году, когда показатель составлял сразу 178,9 тысячи тонн продукции.

Заметим, согласно рейтингу стран по потреблению макаронных изделий от Союза организаций производителей макаронных изделий в ЕС, на первом месте ожидаемо находится Италия (23,5 кг на душу населения в 2021 году), на втором - Тунис (17 кг на душу населения).

При этом, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2021 году потребление макаронных изделий (вермишели, спагетти, макарон и рожек) на душу населения составляло 18 кг - больше, чем в Тунисе, и вдвое больше, чем, скажем, в США. В 2022 году потребление немного снизилось, до 17,3 кг продукции на душу населения, но это всё ещё очень высокий уровень в сравнении прочими странами. С учётом особенностей национальной кухни, обилия лагманных и любви к бесбармаку это неудивительно.

Отметим, что поддержку предпринимателей в секторе стоило бы усилить. Продукты в Казахстане серьёзно дорожают, что неизбежно сказывается на продовольственной безопасности республики.

Так, к примеру, по итогам марта макаронные изделия выросли в цене сразу на 35,1 процента за год. Любимая казахстанцами лапша подорожала на 36,2 процента, вермишель — на 35 процентов, рожки — на 33,2 процента.

В таких условиях госпрограммы, направленные на развитие МСБ и производства в пищевой промышленности, приобретают всё большее стратегическое значение для благополучия страны.