Сотни туристов в праздничные дни ищут настоящего зимнего отдыха. Между тем, чтобы убедиться, стоит ли посещать казахстанскую резиденцию сказочного волшебника, корреспондент BaigeNews.kz лично побывал в Бурабае и сделал интересную подборку фото.

Парк развлечений "BurabayLand" вновь радует своих богатой программой зимних активностей.

Кстати парк — это один из объектов ТОО "Бурабай даму".

BurabayLand включает в себя: Казахстанскую Лапландию, волшебный портал Семь чудес света, чудесную почту исполнения желаний, деревню Шамана, сувенирную лавку.

Здесь казахстанцы и зарубежные туристы могут найти активные развлечения: катание на северных оленях, лошадях и собачьих упряжках, катки и горки.

Нужно отметить, что Казахстанская Лапландия работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Как отмечают представители парка, это один из самых уникальных продуктов туристической отрасли именно в зимний период времени.

За зимний сезон парк развлечений посещает порядка 22000 туристов.

Фото: Адиль Нуртазин