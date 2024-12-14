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Лапландия и резиденция Санты: как казахстанцы проводят праздники в Бурабае

BurabayLand включает в себя: Казахстанскую Лапландию, волшебный портал Семь чудес света, чудесную почту исполнения желаний, деревню Шамана, сувенирную лавку.

Сегодня, 17:41
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Адиль Нуртазин/BaigeNews.kz Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: Адиль Нуртазин/BaigeNews.kz

Сотни туристов в праздничные дни ищут настоящего зимнего отдыха. Между тем, чтобы убедиться, стоит ли посещать казахстанскую резиденцию сказочного волшебника, корреспондент BaigeNews.kz лично побывал в Бурабае и сделал интересную подборку фото.

Парк развлечений "BurabayLand"  вновь радует своих богатой программой зимних активностей. 

Кстати парк — это один из объектов ТОО "Бурабай даму".

BurabayLand включает в себя: Казахстанскую Лапландию, волшебный портал Семь чудес света, чудесную почту исполнения желаний, деревню Шамана, сувенирную лавку. 

Здесь казахстанцы и зарубежные туристы могут найти активные развлечения:  катание на северных оленях, лошадях и собачьих упряжках, катки и горки. 

Нужно отметить, что Казахстанская Лапландия работает ежедневно с 10:00 до 20:00. 

Как отмечают представители парка, это один из самых уникальных продуктов туристической отрасли именно в зимний период времени. 

За зимний сезон парк развлечений посещает порядка 22000 туристов. 

Фото: Адиль Нуртазин

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