Лапландия и резиденция Санты: как казахстанцы проводят праздники в Бурабае
BurabayLand включает в себя: Казахстанскую Лапландию, волшебный портал Семь чудес света, чудесную почту исполнения желаний, деревню Шамана, сувенирную лавку.
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Сотни туристов в праздничные дни ищут настоящего зимнего отдыха. Между тем, чтобы убедиться, стоит ли посещать казахстанскую резиденцию сказочного волшебника, корреспондент BaigeNews.kz лично побывал в Бурабае и сделал интересную подборку фото.
Парк развлечений "BurabayLand" вновь радует своих богатой программой зимних активностей.
Кстати парк — это один из объектов ТОО "Бурабай даму".
BurabayLand включает в себя: Казахстанскую Лапландию, волшебный портал Семь чудес света, чудесную почту исполнения желаний, деревню Шамана, сувенирную лавку.
Здесь казахстанцы и зарубежные туристы могут найти активные развлечения: катание на северных оленях, лошадях и собачьих упряжках, катки и горки.
Нужно отметить, что Казахстанская Лапландия работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Как отмечают представители парка, это один из самых уникальных продуктов туристической отрасли именно в зимний период времени.
За зимний сезон парк развлечений посещает порядка 22000 туристов.
Фото: Адиль Нуртазин