  • 24 Марта, 19:04
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"Лана Дель Рей в Таразе?" – голос казахстанки удивил пользователей

Исполнение хита Ланы Дель Рей на Наурызе взорвало соцсети.

Сегодня, 17:58
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: Unsplash

Во время празднования Наурыза в Таразе, как пишут в соцсетях, казахстанская девушка исполнила популярный хит Ланы Дель Рей, вызвав восторг у зрителей и пользователей Казнета, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с выступлением быстро разлетелось по Интернету, набрав сотни тысяч просмотров. Пользователи были поражены не только тембром голоса певицы, но и манерой исполнения, которая напомнила стиль знаменитой американской артистки.

В описании к публикации шутливо отмечено:

"Шок. 21 марта. Лана Дель Рей провела концерт в Таразе в честь Наурыза!"

Пользователи активно обсуждают видео в комментариях:

  • "Реально классно поет!"
  • "Да понятно, что не Лана, но голос очень похож!"
  • "Вы что, серьезно думаете, что это настоящая Лана Дель Рей?!"

Исполнение казахстанской певицы стало одним из самых обсуждаемых моментов празднования Наурыза, а видео продолжает набирать популярность.

@plza.lov Да да так и было #концертланыдельрей #lanita #наурыз #ldr #fyp ♬ оригинальный звук - 𝓚𝓱🐋

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