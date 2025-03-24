Во время празднования Наурыза в Таразе, как пишут в соцсетях, казахстанская девушка исполнила популярный хит Ланы Дель Рей, вызвав восторг у зрителей и пользователей Казнета, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с выступлением быстро разлетелось по Интернету, набрав сотни тысяч просмотров. Пользователи были поражены не только тембром голоса певицы, но и манерой исполнения, которая напомнила стиль знаменитой американской артистки.

В описании к публикации шутливо отмечено:

"Шок. 21 марта. Лана Дель Рей провела концерт в Таразе в честь Наурыза!"

Пользователи активно обсуждают видео в комментариях:

"Реально классно поет!"

"Да понятно, что не Лана, но голос очень похож!"

"Вы что, серьезно думаете, что это настоящая Лана Дель Рей?!"

Исполнение казахстанской певицы стало одним из самых обсуждаемых моментов празднования Наурыза, а видео продолжает набирать популярность.