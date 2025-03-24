"Лана Дель Рей в Таразе?" – голос казахстанки удивил пользователей
Исполнение хита Ланы Дель Рей на Наурызе взорвало соцсети.
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
168Фото: Unsplash
Во время празднования Наурыза в Таразе, как пишут в соцсетях, казахстанская девушка исполнила популярный хит Ланы Дель Рей, вызвав восторг у зрителей и пользователей Казнета, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с выступлением быстро разлетелось по Интернету, набрав сотни тысяч просмотров. Пользователи были поражены не только тембром голоса певицы, но и манерой исполнения, которая напомнила стиль знаменитой американской артистки.
В описании к публикации шутливо отмечено:
"Шок. 21 марта. Лана Дель Рей провела концерт в Таразе в честь Наурыза!"
Пользователи активно обсуждают видео в комментариях:
- "Реально классно поет!"
- "Да понятно, что не Лана, но голос очень похож!"
- "Вы что, серьезно думаете, что это настоящая Лана Дель Рей?!"
Исполнение казахстанской певицы стало одним из самых обсуждаемых моментов празднования Наурыза, а видео продолжает набирать популярность.
@plza.lov Да да так и было #концертланыдельрей #lanita #наурыз #ldr #fyp ♬ оригинальный звук - 𝓚𝓱🐋
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