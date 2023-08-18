Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская"

Шахта "Казахстанская" в Темиртау продолжит работу в штатном режиме после ликвидации последствий пожара, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора АО "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.

"У нас есть установленный порядок взаимодействия. Мы уведомили, он в курсе данной ситуации", - сказал Гафиулов на пресс-конференции.

Заместитель акима Карагандинской области Басин отметил, что за день до происшествия была проведена замена ленты.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. Ведутся поиски ещё троих человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия