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Lada столкнулась с бензовозом в ВКО
Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза произошло в Восточно-Казахстанской области, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
2 ноября около 7:15 на 16 километре трассы Усть-Каменогорск- Рахмановские ключи в Глубоковском районе 48-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, движущимся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК “Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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