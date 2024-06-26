Lada Priora сгорела на проезжей части в Балхаше
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
103Фото: ДЧС Карагандинской области
В Балхаше сотрудники ДЧС выезжали на вызов о горении авто. На проезжей части вспыхнула Lada Priora, передаёт BaigeNews.kz.
От огня пострадали салон авто и две покрышки.
"Площадь пожара - четыре квадратных метра. Он ликвидирован спасателями за 18 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается", - сообщили в ДЧС региона.
В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники ДЧС.
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