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Lada Priora сгорела на проезжей части в Балхаше

Сегодня, 19:11
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: ДЧС Карагандинской области

В Балхаше сотрудники ДЧС выезжали на вызов о горении авто. На проезжей части вспыхнула Lada Priora, передаёт BaigeNews.kz.

От огня пострадали салон авто и две покрышки.

"Площадь пожара - четыре квадратных метра. Он ликвидирован спасателями за 18 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается", - сообщили в ДЧС региона.

В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники ДЧС.

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