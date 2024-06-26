Lada Priora сгорела на проезжей части в Балхаше

В Балхаше сотрудники ДЧС выезжали на вызов о горении авто. На проезжей части вспыхнула Lada Priora, передаёт BaigeNews.kz.

От огня пострадали салон авто и две покрышки.

"Площадь пожара - четыре квадратных метра. Он ликвидирован спасателями за 18 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается", - сообщили в ДЧС региона.

В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники ДЧС.