Лабораторию по изготовлению "синтетики" ликвидировали акмолинские полицейские

21-летний акмолинец купил дом в селе и организовал в нём лабораторию по изготовлению “синтетики”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области ликвидировали на территории Бурабайского района нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

Сообщается, что 21-летний молодой человек приобрел дом в одном из сёл неподалёку от райцентра и развернул там производство "синтетики". При обыске "лаборатории" полицейские нашли и изъяли оборудование для изготовления наркотических средств и 430 литров прекурсоров, а в тайниках на территории района - 755,88 грамма психотропное вещество a-PVP.

Мужчина рассказал, что, прежде чем заняться изготовлением наркотиков, работал закладчиком.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса РК, задержанный водворён в изолятор временного содержания.