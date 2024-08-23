Лаборатория в Алматы выдавала свидетельства о безопасности авто без осмотра

В Алматы приостановлена деятельность испытательной лаборатории в связи с нарушением порядка выдачи свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Решение принято Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям, передаёт BaigeNews.kz.

Внеплановая проверка, проведённая департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Алматы, выявила, что 156 свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства были выданы без проведения необходимых испытаний.

"Установлено, что испытательные центры, находящиеся в Алматы, оформляли документы на автомобили, временно хранящиеся в Актау, что является грубым нарушением требований технического регламента Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)", - сообщили в ведомстве.

Согласно требованиям регламента, аккредитованные испытательные лаборатории обязаны проводить осмотр транспортных средств, включая идентификацию по номеру, техническую экспертизу конструкции, а также выполнять необходимые испытания и измерения. На основании этих процедур составляется протокол, который служит основанием для выдачи СБКТС.

В связи с выявленными нарушениями в отношении лаборатории было возбуждено административное дело за несоблюдение Закона Республики Казахстан "Об аккредитации в области оценки соответствия" и Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании".

Постановлением суда на лабораторию наложен штраф в размере 719 940 тенге. Аттестат аккредитации приостановлен на шесть месяцев.

Решение суда было обжаловано, однако Алматинский городской суд оставил постановление в силе.