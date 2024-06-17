Кызылординцы активно участвуют в акции "Таза Қазақстан"

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", реализуемая по инициативе главы государства, активно продолжается в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

В рамках акции активно проводились работы по благоустройству территорий парков, скверов и аллей, очистке их от мусора и посадке деревьев.



В соответствии с поручением Главы государства "О развитии сельских территорий", среди населенных пунктов области традиционно ежегодно проводится областной конкурс "Образцовый населенный пункт", направленный на чистоту, благоустройство, озеленение.

Конкурс представляет собой уникальный социально-значимый проект, способствующий озеленению родного края, формирование бережного отношения к природе и улучшение экологии.

В 2023 году конкурс проводился 2 раза в весенний и осенний месяцы, из областного бюджета было выделено около 1 млрд тенге.

Победителям конкурса подарили 29 единиц спецтехники, необходимой сельским регионам, - это мусоровозы, дорожный очиститель, землеройщик, погрузочные тракторы, машины-ассенизаторы, грузоперевозчики.

Впервые в весеннем конкурсе приняли участие 7 районных центров, 24 села, 3 районных центра наградили в номинации "Образцовый районный центр" и 3 села в номинации "Образцовый село", им была вручена специальная коммунальная техника. В осеннем конкурсе были определены победители, отвечающие аналогичным требованиям.

В этом году конкурс продолжился и из областного бюджета выделено 436 млн тенге, на которые будет закуплено 19 единиц техники для вручения победителям конкурса. В настоящее время идет сбор документов населенных пунктов - участников конкурса.

Конкурс проводится в номинациях "Образцовый район", "Образцовое село" и "Образцовый населенный пункт". В номинации "Образцовый населенный пункт" из каждого района определяется 1 населенный пункт - победитель, и им из областного бюджета выдается по 15 млн тенге на финансирование проектов благоустройства. В номинации "Образцовый район" участвуют поселки и города районов, в номинации "Образцовый аул" - опорные и партнерские населенные пункты, в номинации "Образцовый населенный пункт" - населенные пункты, кроме опорных и партнерских поселений.

Кроме того, в Кызылорде традиционно ежегодно проводится конкурс в номинации "Лучший двор".

В прошлом году по результатам конкурса, организованного акиматом города, двор многоквартирного дома №19 по улице Абдрахманова, г. Кызылорда стал победителем в номинации "Лучший двор".

Большой вклад в то, чтобы многоквартирный дом стал победителем в данной номинации, внес житель этого дома, пенсионер Бердыкожа Кенжебаев. Своими силами он посадил во дворе многоэтажного жилого дома около 100 деревьев за последние годы.





