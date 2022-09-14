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gov.kz Сегодня, 05:23
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Фото: gov.kz

Кызылординскую школьницу пригласили на выставку в Лондон

Ученица 10-класса школы "Мансап" Яна Ким получила приглашение на международную выставку художников "Golden time talent" в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области.

"Golden time talent" - это масштабный конкурс, в котором участвуют художники от 7 до 60 лет из 39 стран мира. Он посвящен популяризации арт-культуры под знаменем мира и взаимопонимания между народами.

Ранее Яна заняла гран-при и получила сертификат на 250 тысяч тенге в республиканском конкурсе художников, который с 1 по 4 августа прошел в лагере "Балдаурен" в Кокшетау. Она также выиграла путевку на международный конкурс художников в Турции "Дом солнца Турции", где тоже стала обладательницей гран-при.

Теперь в декабре этого года Яна должна участвовать в международном конкурсе в Египте. На конкурсах ее работы заметили организаторы и пригласили школьницу на международную выставку художников "Golden time talent" в Лондоне.

Оценивать работу будут более 60 членов жюри, в составе которого представители ЮНЕСКО, лучшие художники из разных стран мира и другие.

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#школьники #художники #Лондон
Сегодня, 05:23
165
Журналист

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