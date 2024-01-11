Кызылординский ФК "Кайсар" выставили на продажу

ФК "Кайсар" планируют передать в доверительное управление с правом выкупа на 5 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Торги начнутся 23 января 2024 года. Тендер опубликован на сайте электронных торгов.

Стартовая цена футбольного клуба составила 1,6 млрд тенге. Первоначальный взнос - 252,9 млн тенге. Кроме того, "допускается продажа единственному участнику торгов".

На данный момент клуб играет в Казахстанской Премьер-лиге и занимает там 6 место из 14 команд. ФК "Кайсар" находится на балансе КГУ "Управление экономики и финансов Кызылординской области".

Новому владельцу клуба необходимо будет исполнять обеспечение сохранения штатной численности действующих рабочих мест, обеспечение финансирования для формирования команд в соответствии с регламентом Премьер-лиги не более 30 игроков, в том числе 8 игроков не являющихся воспитанниками казахстанского футбола, представление основной команде Премьер-лиги не менее 1,2 млрд тенге.

С полным списком требований можно ознакомиться на сайте электронных торгов.