Со станции Сексеул Кызылординского отделения грузовых перевозок в этом году началась транспортировка нового вида груза — железной руды, добываемой на новом месторождении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КТЖ-Грузовые перевозки".

По информации компании, за последние два месяца было вывезено свыше 2 тысяч тонн руды.

Также со станции Жанакорган с марта 2024 года успешно транспортируется негашеная известь. За этот период уже перевезено более 24 тысяч тонн.

Со станции Шиели началась транспортировка минерального порошка, который активно используется для автодорог в западном регионе Казахстана. За 11 месяцев было погружено свыше 10 тысяч тонн этого материала.

"Станция Кызылорда приняла к перевозке цветные и зеркальные стекла. За 11 месяцев этого года для вывоза продукции стекольного завода было предоставлено более 2,2 тысяч вагонов. Общий объем перевозок составил более 148 тысяч тонн, что на 63,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Перевозка новых видов грузов расширяет спектр услуг железнодорожников и способствует развитию смежных отраслей.