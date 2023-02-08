Кызылординские бизнесмены отправят юрту пострадавшим от землетрясения в Турции

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Предприниматели из Кызылорды на свои средства намерены отправить юрту в Турцию. Гуманитарная помощь выйдет в путь в эту субботу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мощное землетрясение в Турции не оставило никого равнодушным. Особенно казахстанцы сопереживают пострадавшим жителям братской республики. Так, был открыт сбор средств для отправки юрт в Турцию. Связи с этим меценаты из Кызылорды братья Сарсенбаевы намерены на три миллиона тенге отправить юрту нуждающимся, в качестве временного жилища. Это будет самая большая восьмиканатная юрта.

"Сейчас для жителей Турции очень сложный период. Погибли много людей, тысячи раненых. Как мы знаем до сих пор продолжаются поисково-спасательные операции. Думаю, они нуждаются в нашей помощи, как никогда. Мы не должны оставлять их в такой беде", - отметил частный предприниматель Марат Сарсенбаев.

По словам Сарсенбаева, юрту они заказали у столичных мастеров. Она полностью укомплектована, есть тепловое оборудование. Груз с гуманитарной помощью выйдет в путь уже в эту субботу.

Отметим, что казахстанские волонтёры начали собирать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. По последним данным от природного катаклизма в Турции и Сирии погибли более 9000 человек.